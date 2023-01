Caso Eni - Nigeria | rinviati a giudizio i magistrati De Pasquale e Spadaro per rifiuto di atti d' ufficio

ilmessaggero.it

- Ai due magistrati che rappresentavano la pubblica accusa del dibattimento sulla presunta maxi tangente viene contestato di non aver depositato prove potenzialmente a favore delle difese nel processo ...In queste regioni sono presenti i principali investitori occidentali: Chevron,, BG Group, BP/...ideologica della 'salvezza del Kazakistan dallo sfruttamento globalista occidentale' in questo... Caso Eni, a giudizio due pm. «Nascosero le prove favorevoli agli imputati» Ai due magistrati che rappresentavano la pubblica accusa del dibattimento sulla presunta maxi tangente viene contestato di non aver depositato prove potenzialmente a favore delle difese nel processo f ...L’accusa è «rifiuto d’atto d’ufficio». In sostanza, nel 2021 non avrebbero depositato prove ritenute potenzialmente favorevoli agli imputati del ...