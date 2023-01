La7

Roma, 19 gennaio 2023 Le immagini dell'incontro del Terzo Polo con la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Albertipresso la sede del ministero. La delegazione di Azione - Italia Viva guidata dal segretario di Azione, Carlo Calenda, è composta da Raffaella Paita (capigruppo Az - Iv Camera e Senato), ...Lupi: sì a una bicamerale "Abbiamo apprezzato il metodo del ministro, di ascoltare prima che fare commissioni di esperti e abbiamo ribadito che, per noi, le riforme costituzionali ... Casellati incontra delegazione del Terzo Polo, le immagini Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Stamane primo incontro con il ministro per le Riforme istituzionali e per la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Siamo convinti che ci siano le ...Proseguono le consultazioni della ministra Casellati. Ieri la Lega, oggi incontro con Lupi che apre a una bicamerale. Anche Conte per un tavolo ...