Case green | Spaziani Testa | molte case italiane già perso valore

Corriere della Sera

"È da dicembre 2021 che diciamo che questa direttiva non funziona. Agli obiettivi di risparmio energetico - e bisogna vedere se quelli indicati dall'Unione Europea siano corretti, da molti punti di ..."Bisogna cercare di modificare la direttiva. La direzione è giusta: ledevono essere più efficienti. Nessuno pensa che questo debba essere fatto su castelli o edifici storici. Però la direttiva così come è stata presentata, in effetti, è sbagliata. Tempi troppo ... Case green, i 4 interventi da fare e i costi da sostenere: 600 mila euro a condominio, 105 mila a villetta As has frequently been the case in advance of recent budgets ... competitive with the U.S. in light of that country approving extensive new incentives for green energy and emission reductions in last ...That massive backlog represents migrants from a variety of backgrounds: DACA recipients, asylum seekers, spouses of U.S. citizens, and green card visa applicants ... immigration judge are also arguing ...