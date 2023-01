Case green | quali sono i 4 interventi da fare per migliorare la classe energetica

In Parlamento i partiti della maggioranza presentano testi per chiedere all'Esecutivo di opporsi alla direttiva europea Il governo lancia messaggi rassicuranti sulla nuova direttiva Ue per l'...... promette che il governo in Europa "porrà in essere tutte le iniziative necessarie" perché il testo finale della direttiva sullecontenga previsioni "compatibili con il patrimonio edilizio ...Sarebbe bene «che la Banca centrale europea recepisca i timori del mondo del credito italiano rispetto agli affetti delle direttiva Ue sulle case green, ossia il rischio di ...L'energia elettrica sarebbe prodotta grazie alla forza di gravità, sul modello delle centrali idroelettriche, ma facendo cadere corpi solidi ...