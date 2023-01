Case green | governo pensa a contributi per ristrutturazioni

ROMA - 'Sarà il governo italiano e nessun altro a decidere tempi e modi per rendere sostenibile il patrimonio immobiliare del nostro Paese'. Lo scrive in una lettera al Sole 24 Ore il ministro dell'...ROMA - "Sarà il governo italiano e nessun altro a decidere tempi e modi per rendere sostenibile il patrimonio immobiliare del nostro Paese". Lo scrive in una lettera al Sole 24 Ore il ministro dell'...The European Court of Human Rights said on Thursday it had asked the UK government to answer questions about alleged Russian interference in elections after a legal challenge.Willie Sutton, one of the more notorious bank robbers in United States history, gave a simple answer when asked why he chose banks to knock off over his 40-year career: “Because that’s where the money ...