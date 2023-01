Casasco FI | Le nuove tecnologie delle reti per lo sviluppo e la competitività del paese

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) "In tutta Europa stiamo andando verso un aggiornamento tecnologicofisse di comunicazione, soprattutto per le imprese, che vede una progressiva sostituzione dei collegamenti legacy su rame a favore di collegamenti in banda ultralarga. Vanno tuttavia sciolte alcune ambiguità. Nel giugno del 2021, la Commissione Europea, ha infatti messo a disposizione la quasi totalità (5945-6425 MHz) della banda 6 GHz bassa per il Wi-Fi, mentre non è ad oggi seguita analoga decisione sulla parte alta. Negli Stati del Nord America, per esempio, hanno già deciso di mettere a disposizione del Wi-Fi di nuova generazione l'intera banda a 6 Ghz. Altri Stati dell'area pacifica (in particolare, Australia e Giappone) hanno messo a disposizione la metà bassa (5925 - 6425 MHz) della banda 6 Ghz per il Wi-fi, e stanno ora considerando una analoga scelta anche per la ...