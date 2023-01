Casa | in 1 500 senza un tetto Appello Caritas ai fiorentini ' Affittate le abitazioni vuote'

idealista.it/news

Dall'ex commerciante all'anziano, cresce il numero di italiani che non hanno più alloggio. Il Sunia: 'I proprietari di immobili pensano solo ai turisti', l'housing sociale per provare la ...IL LADRO Ndreca, ladro di professione, da Milano era venuto adi Onichini proprio per ... chiedendo e ottenendo un risarcimento danni di 24.euro. Soldi che il macellaio non riesce a versare ... Ristrutturazione casa: i costi in base al mq Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Quali sono i Paesi europei in cui si registra la più alta percentuale di persone che lavorano da remoto Ecco la classifica!