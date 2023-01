Cartabianca | Pif non trattiene la rabbia | “Vaffa****o | vaffa****o | vaffa****o” Lo sfogo dopo il servizio sull’arresto di Messina Denaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’arresto di Matteo30 anni di latitanza, è l’argomento dei principali talk televisivi. Anche l’ultima puntata di, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, non poteva non affrontare la notizia. Per questo, martedì 17 gennaio, sono andate in onda alcune interviste a cittadini di Castelvetrano, paese in provincia di Trapani, dove il capo di Cosa Nostra ha vissuto per tanti anni alla luce del sole, protetto solo da omertà e da una rete di complicità. A confermare questo atteggiamento alcuni dei cittadini intervistati che non rispondono alle domande poste dall’invitato. Qualcuno afferma di non “pensare né bene né male” dell’arresto. Un uomo, invece, addirittura lo difende: “Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni c’hanno mangiato tutti,...