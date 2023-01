Carta iraniana per i guai monetari della Russia

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Una moneta virtuale, agganciata all’oro, per bypassare un problema non da poco: un rublo che ha ricominciato ad apprezzarsi. Sono settimane, ormai, che la moneta nazionale russa sta recuperando sul dollaro, la valuta alla base di tutti, o quasi, i flussi commerciali. Il che, non è sempre un bene per le finanze dell’ex Urss. I controlli auto-imposti da Mosca all’inizioguerra sui movimenti di capitale in uscita, le restrizioni occidentali alle operazioni in dollari ed euro da parte di privati e Banca centrale, la contrazione delle importazioni e il boom delle esportazioni per viacorsa dei prezzi energetici hanno portato a un notevole rafforzamento del rublo. Il tasso di cambio effettivo reale si è così apprezzato del 47%. Tuttavia, a lungo andare ciò ha gradualmente effetti negativi sul saldo delle partite correnti e a cascata su quello ...