Carta d’identità elettronica | 21 e 22 gennaio nuovo Open day nei municipi III | IV | VII | XI e negli ex Pit

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Proseguono gliDay di Roma Capitale dedicati alla: sabato 21è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici deiIII, IV, VII e XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 22. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 20, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Sono oltre 600 le richieste di ...

Sky Tg24

... robusto e impermeabile, delle dimensioni di unabancaria, ... mentre al momento, è disponibile una lista'attesa dove ... Una sorta didigitale decentralizzata universale, che funge come ...Come hanno spiegato gli inquirenti nella conferenza stampa da una prima analisi lache è stata trovata nella tasca di Messina Denaro non sembrerebbe alterata. Ciò significa che o ... Messina Denaro, impiegato comunale Pisciotta: "Non ho truccato io la carta d'identità"