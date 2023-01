Caro Porro | ho sognato che Landini e Cofferati mi picchiavano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 gennaio 2023), stanotte hoche ero tipo Totò in “vota Antonio” e dal palco denunciavo – rigorosamente con un imbuto di latta in mano – che: 1. i dipendenti pubblici lavorano solo dalle 8 alle 15;2. quindi ecco perché i negozi devono stare aperti il pomeriggio, per dare servizio a loro perché sennò si annoiano;3. i lavoratori delle imprese private devono lavorare anche il pomeriggio per produrre i beni che servono da comprare ai lavoratori pubblici il pomeriggio di cazzeggio;4. i lavoratori delle imprese private devono produrre per pagare con le loro tasse gli stipendi dei lavoratori pubblici;5. quindi di fatto il settore privato sta al servizio del pubblico e non viceversa. Proponevo quindi di far lavorare i dipendenti pubblici dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 20. Meno ore me più efficienti. A quel puntoe ...