Caro carburanti - I benzinai confermano lo sciopero del 24-26 gennaio | Governo deludente

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nuova fumata nera edeiconfermato. L'incontro tra i rappresentanti dele le associazioni dei gestori degli impianti di rifornimento non ha cambiato le carte in tavola sulla questione del cosiddetto decreto trasparenza e, pertanto, la vertenza non è stata chiusa. Dunque, le stazioni di servizio rimarranno chiuse tra il 24 e il 26(lo, inizialmente di 60 ore, è stato ridotto a 48 ore in seguito a un apposita richiesta della Commissione di Garanzia). La conferma della serrata è arrivata al termine dell'ennesimo tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, definito "" dalle organizzazioni di rappresentanza. Nessuna revoca. "Sono profondamente deluso, ci aspettavamo ben altro", ha affermato il presidente della Figisc, Bruno ...

, confermato lo sciopero dei benzinai. Le sigle: 'Delusi dal governo' Un incontro ' deludente ' che non ha fornito gli elementi giusti per spingere le associazioni di categoria a '..., Mattarella firma il decreto: ecco cosa prevede 'Oggi non abbiamo visto le aperture che ci erano state prospettate. Ce l'abbiamo messa tutta per non dare disagi ai cittadini, ma il ...Olbia. È scontro tra Regione e medici di base: la proposta dell’assessore alla Sanità Carlo Doria in merito alla ...«Per favorire la massima trasparenza, è prevista l’istituzione di una App del Ministero gratuita che consentirà di ...