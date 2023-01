Caro carburanti - I benzinai confermano lo sciopero del 24-26 gennaio | Governo deludente

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nuova fumata nera edeiconfermato. L'incontro tra i rappresentanti dele le associazioni dei gestori degli impianti di rifornimento (Faib, Figisc e Fegica) non ha cambiato le carte in tavola sulla questione del cosiddetto decreto trasparenza e, pertanto, la vertenza non è stata chiusa. Dunque, le stazioni di servizio rimarranno chiuse tra il 24 e il 26(lo, inizialmente di 60 ore, è stato ridotto a 48 ore in seguito a un apposita richiesta della Commissione di Garanzia). La conferma della serrata è arrivata al termine dell'ennesimo tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, definito "" dalle organizzazioni di rappresentanza. Nessuna revoca. "Sono profondamente deluso, ci aspettavamo ben altro", ha affermato il presidente ...

