Caro carburanti | ecco l' app ufficiale del ministero su tutti i prezzi Sarà una guida al risparmio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) «Per favorire la massima trasparenza, è prevista l'istituzione di una App delgratuita che consentirà di conoscere il prezzo medio regionale e, con la geolocalizzazione, anche il prezzo praticato da ciascun distributore nel perimetro desiderato». Ad affermarlo in una nota è ildelle Imprese e del Made in Italy al termine dell'incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei distributori di carburante. L'incontro è terminato con la rottura definitiva tra benzinai e governo. I sindacati hanno confermato lo sciopero previsto per il prossimo 25 e 26 gennaio. Ma Urso non ci sta all'immagine di un governo che non ha fatto niente per andare incontro ai gestori: il ministro ha presentato una serie di modifiche per raggiungere l'obiettivo della trasparenza per i consumatori senza gravare sui costi per le categorie che, ...