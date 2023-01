Caro bollette nelle Rsa | in arrivo fondi dal Decreto Aiuti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bergamo. Sono innuove risorse destinate a coprire i rincari delleRsa: è quanto previsto dal DLter del governo Draghi, da poco convertito in legge dal nuovo esecutivo. Si tratta di un’una tantum sull’esercizio 2022 riconosciuto per l’incremento complessivo dei costi sostenuti per utenze di energia elettrica e di gas nel 2022 rispetto ai costi del 2021. “È di certo una buona notizia, che a questo punto ci pare non renda più giustificabili le misure che numerose Rsa della nostra provincia stanno adottando, con conseguenze che ci preoccupano profondamente – ha commentato Carmen Carlessi della segreteria Spi-Cgil di Bergamo -. Ci aspettiamo che le direzioni delle case di riposo rivedano gli aumenti delle rette, insostenibili per le famiglie, e i tagli al personale”. Il sindacato pensionati ...