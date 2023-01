Carlo Nordio commosso | il ricordo di Franco Frattini

Agenzia ANSA

Il ministro della Giustizia,, oggi ha sgombrato il campo da qualsiasi dubbio. Con la sua relazione alla Camera sulla giustizia (dopo quella di ieri al Senato) e con le puntualizzazioni fatte oggi su alcuni temi '...Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte , nel suo intervento in aula alla Camera sulla relazione del ministro della Giustizia. 'È evidente, lo sanno tutti gli italiani - ... Nordio: 'Con abusi delle intercettazioni democrazia dimezzata' “Le comunicazioni del ministro della Giustizia Nordio Sono estremamente preoccupata, anzi direi molto arrabbiata per quello che si prospetta, perché processi come quelli per la morte di mio fratello ...L’arresto di Matteo Messina Denaro ha riportato al centro del dibattito politico il tema della lotta alla mafia, sollevando dei dubbi sulle parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che più v ...