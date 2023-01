Carfagna | “Sì al premierato | il capo dello Stato resti garante dell’unità”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA – “Al ministro Casellati abbiamo detto che siamo favorevoli all’elezione diretta del presidente del Consiglio e al rafforzamento dei suoi poteri. No invece al presidenzialismo: lasciamo al presidente della Repubblica il ruolo didella nazione”. E’ quanto scrive oggi sul suo account Twitter l’ex ministra per il sud Mara(foto), parlamentare e presidente di “Azione”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

