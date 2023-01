Carburanti | proseguono rialzi per prezzi benzina e gasolio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Prosegue anche oggi la fase diper idi. Dopo i ritocchi di ieri, oggi è il market leader Eni a intervenire sui listini. Salgono dunque le medie nazionali deipraticati alla pompa. Ancora in deciso aumento le quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di. Per IP registriamo un ritocco al rialzo di 0,5 cent/litro su entrambi i prodotti. Per Tamoil +2 cent/litro sulla. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed ...

Agenzia ANSA

Pronti a intervenire se i rialzi. Il rialzo dei prezzi è speculazione A marzo 2022 il ... e il conseguente calo del prezzo dei, non giustificava più la presenza di uno sconto ...Mentre il governo e i rappresentanti dei benzinaiil braccio di ferro sugli effetti del dl Trasparenza, gli italiani che utilizzano l'auto -...città del sud come Napoli propone ia ... Prezzi carburanti, proseguono i ribassi - Focus Energia (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Prosegue la fase rialzista per i prezzi dei carburanti. Dopo i ritocchi di ieri, oggi è il market leader Eni a ...(Adnkronos) – Prosegue anche oggi la fase di rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. Dopo i ritocchi di ieri, oggi è il market leader Eni a intervenire sui listini. Salgono dunque le medie nazionali ...