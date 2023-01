Carburanti | i gestori confermano 48 ore di sciopero dalle 19 di martedì 24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) « Loè confermato », lo affermano le organizzazioni deiFaib, Fegica, Figisc-Anisa in conferenza stampa al termine dell’incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy...

Il Sole 24 ORE

Prezzi, il diesel costa più della benzina: ecco perché Secondo l'elaborazione di Quotidiano energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy... la nostra preoccupazione è che con questo trend i prezzi continueranno a salire e i consumatori a pagare", ha detto ad askanews Roberto Di Vincenzo di Fegica (Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti). Carburanti: gestori confermano sciopero del 25-26 gennaio (Adnkronos) - I gestori degli impianti di carburante confermano lo sciopero previsto per il 25-26 gennaio. L'incontro al Mimit "è stato deludente" e "non c'erano le condizioni per revocare lo sciopero". «Per favorire la massima trasparenza, è prevista l'istituzione di una App del Ministero gratuita che consentirà di ...