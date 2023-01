Carburanti | i benzinai confermano lo sciopero

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Le Associazioni dei gestoriloprevisto per il 25 e 26 gennaio. L'annuncio arriva da Faib Confesercenti, Fegica e Figisc/Anisa al termine dell'incontro presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, spiegando però che sarà ridotto e inizierà alle ore 19 del 24 gennaio e si concluderà alle 19 del 26 gennaio. “Sono profondamente deluso, ci aspettavamo altro per poter venire incontro alle esigenze del ministro, ma le condizioni non sono cambiate”, ha detto Bruno Bearsi, presidente Figisc/Anisa. Roberto Di Vincenzo, presidente Fegica, ha sottolineato come “siamo l'unica categoria a dover comunicare il prezzo, inoltre rimangono irrisolti i problemi strutturali”. Giuseppe Sperduto, presidente Faib Confesercenti, ha spiegato che “c'è molto disappunto perchè si chiede chiarezza a una ...

HDmotori

Lo sciopero deiè confermato; i gestori degli impianti diincroceranno le braccia per quarantott'ore, dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio. Le associazioni dei ...Stangata per le famiglie: maxi - aumento della paga delle colf L'incontro è terminato con la rottura definitiva trae governo. I sindacati hanno confermato lo sciopero previsto per il ... Caro carburante, i benzinai confermano lo sciopero (per ora) Le sigle rappresentative dei benzinai Faib, Fegica e Figisc/Anisa confermano lo sciopero proclamato per il 25 e 26 gennaio anche dopo il terzo tavolo convocato al Mimit questa mattina con il ministro ...ROMA (ITALPRESS) – Le Associazioni dei gestori carburanti confermano lo sciopero previsto per il 25 e 26 gennaio. L’annuncio arriva da Faib Confesercenti, Fegica e Figisc/Anisa al termine dell’incontr ...