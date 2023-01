(Di giovedì 19 gennaio 2023) Alcuni insetti sono utili agli esseri umani. Per esempio, le coccinelle divorano gli afidi, che sono altamente nocivi per le coltivazioni. I nabidi mangiano dei parassiti chiamati cicaline e i crisopidi si nutrono delle fastidiose e perniciose... Leggi

Giornale di Sicilia

Oroscopo Branko 20 gennaio Sagittario (3 stelle su 3) Anziché continuare a rimuginare su quello che sta diventando un problema, affrontatelo. Vi ...Guarderai più a fondo nelle cose dopo che la luna si sposterà nelcon i piedi per terra, permettendoti di presentare la tua prospettiva in modo più ponderato. Se sei single, socializzare ... Capricorno, dialogate con i vostri colleghi. L'oroscopo di domani, giovedì 19 gennaio CAPRICORNO Per fortuna da questa settimana Mercurio torna in moto diretto nel segno, sbloccando alcune novità e occasioni che dare nuova linfa al lavoro. Fin qui tutto bene, se non fosse che una certa ...Più tardi, quando la luna si sposta nel serio Capricorno e nel tuo settore pubblico, presterai attenzione a come ti imbatti. Mentre si scontra con Giunone impegnato e Giove benevolo nel tuo segno, ...