Secolo d'Italia

... il Palazzo Reale di Napoli si appresta ad aprire nuovi spazi aperti ed ad ospitare la Flagellazione di Cristo del Caravaggio in una mostra a marzo in collaborazione con ildi) . "È ...Circa 60 capolavori della collezione delsaranno protagonisti dal 7 giugno al Louvre di Parigi nella mostra "Naples in Paris: the Louvre hosts thedi". Tre le ... Capodimonte, museo da valorizzare e sostenere. Attesa per la grande mostra del Louvre che si apre a giugno Chiuso il 2022 con un bilancio molto positivo (341.321 visitatori , 25% in più rispetto al 2019, anno pre-covid che già fu da record), il Palazzo Reale di Napoli si appresta ad aprire nuovi spazi ...Epifani: nel 2023 nuovi spazi e inaugurazione museo Caruso Chiuso il 2022 con un bilancio molto positivo (341.321 visitatori , 25% in più ...