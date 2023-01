(Di giovedì 19 gennaio 2023) A dirlo è il comitato indipendente che valuta le politiche di Meta e che ha bocciato le regole sulla nuditàcrea discriminazioni e non è chiara

WIRED Italia

... non voglio offendere le persone, ma penso che il mio punto sia: come possono i mieioffenderti così tanto' Nel 2015, l'artista di Los Angeles Micol Hebron ha creato adesivi di...il film di Chazelle è una sfarzosa, dolente, folle lettera d'amore nei confronti del cinema. ... Non basta più un' abbinante primo piano o il ghiaccio sui. Serve la voce e l'accento del ... Capezzoli, perché la censura su Facebook e Instagram va rimossa