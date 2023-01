“Canova e l’energia delle sue opere” | la lezione di Vittorio Sgarbi

ilGiornale.it

Farà una lecture su, ma non solo. In questo video il ... grandi ospiti: ecco tutti i nomi Torna La Ripartenza: pensare'... ecco tutti i nomi Torna La Ripartenza: pensare...al ministro Se si parla di, non può certo mancare Vittorio Sgarbi . Come ormai da tradizione, alle 16 il critico d'arte terrà una lecture stavolta dedicata alla scultura di'evento, ... "Gas, accise, petrolio Ne va del nostro futuro". Porro riparte dall ...