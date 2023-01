Cane gioca con la neve in Emilia Romagna | video

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sia che vengano organizzate in occasione di una settimana bianca sia che si tratti di un trekking giornaliero, le passeggiate con ilnellasono un gran divertimento per tutti. Però i nostri amici non sono (più) lupi. Per questo per portare i cani nellaa passeggiare c’è bisogno di qualche accortezza, utile per gestire al meglio l’esperienza e per non incappare in spiacevoli conseguenze.