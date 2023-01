(Di giovedì 19 gennaio 2023) Una nuova tournée in Sud America per «Real Heroes» , la performance itinerante e immersiva scritta e diretta dal calabrese Mauro Lamanna e da Aguilera Justiniano e prodotta da Oscenica e che, dopo aver...

Gazzetta del Sud

... soprattutto dopo il video in cui si vedeva il maritosorridente per le strade di Ahvaz ...ha votato per chiedere all'Ue e ai Paesi membri di includere il corpo dei Guardiani della...Su questi temi, siamo convinti che non potrà che esserci il massimo della condivisione tra noi, e che saremo in grado dicon le nostre gambe, senza le pacche sulle spalle di chi invece ci ... Camminare la rivoluzione, dall’Italia all’America Latina Fulcro dell’esperienza è il «camminare insieme», muovere corpo e mente verso una ribellione, diventare protagonisti della storia, perché «Camminare è un atto rivoluzionario», sia fra le strade di ...Quella della mobilità sostenibile è una rivoluzione che sta coinvolgendo ogni settore del mondo dell’automotive. Logico, dunque, che prima o poi qualcuno presentasse anche un carro funebre con powertr ...