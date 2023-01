Camioncino si ribalta | paura in Valle Caudina

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 09’30 di oggi 19 gennaio, sono intervenuti a Cervinara in via Torre, dove unper la raccolta dei rifiuti urbani, sbandava e finiva fuori stradandosi. Il conducente non ha subito conseguenze e per il recupero del mezzo si è reso necessario l’intervento dell’autogrù, che lo ha recuperato e rimesso in carreggiata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

