Camion rubato usato come ariete | tentato furto al supermercato Malviventi in fuga

TuttOggi

Perugia, i ladri hanno sfondato la vetrina del locale con l'autocarro per crearsi un varco. Forzata la cassaforte. Scappano all'arrivo dei ...L'autista del furgoneoltre confine ha incredibilmente abbandonato il veicolo ancora in corsa, che è poi finito contro unparcheggiato poco più avanti. I due occupanti hanno quindi ... Con un camion rubato sfondano la vetrina, ma non riescono ad aprire la cassaforte Perugia, i ladri hanno sfondato la vetrina del locale con l'autocarro per crearsi un varco. Forzata la cassaforte. Scappano all'arrivo dei vigilantes ...Tre ladri sono stati sorpresi mentre rubavano carne da un camion che si era ribaltato nell’Avellinese; uno di loro, un 75enne, è stato arrestato ...