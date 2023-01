Cambio di programmazione per È sempre mezzogiorno | il lutto ferma la Clerici

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 gennaio 2023)diimprevisto per Antonella. La puntata di Èquest’oggi, 19 Gennaio 2023, non andrà in onda. Come mai? La Rai ha deciso di trasmettere i funerali di Gina Lollobrigida. Uno speciale del Tg 1 accompagnerà i telespettatori nell’ultimo saluto alla grande diva della televisione italiana. La diretta inizierà alle 12.15, mentre invece la funzione religiosa inizierà alle 12.30. Per quanto riguarda Antonellaniente paura. L’amata conduttrice ritornerà in onda come di consueto, domani, con il suo seguitissimo programma