Calhanoglu | «Milan mangiato e mandato a casa subito Non c’è altro da dire»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Hakan, centrocampista dell’Inter, ha parlato dopo il 3-0 rifilato al: le dichiarazioni del turco Hakanha parlato così a Mediaset dopo la finale di Supercoppa Italiana. VITTORIA IMPORTANTE – «Lo è molto, per me ancora di più. Sono molto contento, grazie ai tifosi che sono venuti qui. Oggi 3-0, non si puòtanto». RIVINCITA PERSONALE – «Si certo. Io preferisco stare zitto, era pesante per me vedere cose che non mi aspettavo ma con calma torna tutto. Oggi avevamo fame, secondo me devono rispettarci. Li abbiamo mandati avelocemente, ora ci concentriamo sul campionato. Oggi abbiamoile basta». SCUDETTO – «Ci crediamo fino alla fine. Nessuno si aspettava il pari di Monza. Dobbiamo continuare come oggi, se ...

fcinter1908

Non sembra essere il suoma un'altra squadra. Servono rinforzi, serve ritrovare l'umiltà e ... (26' st Gagliardini ng)6,5 In cabina di regia trame ordinate e mai banali, in ......molla la Supercoppa e un anno dopo il successo sulla Juventus respinge a Riad l'assalto del... Inzaghi, privo di Brozovic, ritrova un bel Barella, in mediana cone Mkhitaryan, mentre le ... Inter, Calhanoglu: “Milan Karma torna, 3-0 e a casa velocemente. Li abbiamo mangiati!” “Questa vittoria è molto importante, per me ovviamente ancora di più. Sulla partita non si può dire tanto, oggi avevamo fame e si è visto, li abbiamo mangiati. Sfottò anno scorso Per me è stato pesan ...L’ex rossonero Hakan Calhanoglu ha commentato così la vittoria della sua Inter per 3-0 contro il Milan, valida per la finalissima di Supercoppa Italiana 2022-2023. Una vera batosta quella imposta dall ...