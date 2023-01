Corriere dello Sport

Dopo la vittoria nel derby, che vale la Supercoppa italiana, Hakansi toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il centrocampista turco è euforico: "E' stata una vittoria molto importante. Ma per me lo è ancora di più" . L'ex rossonero era stato preso di mira ...Gioca l'Inter del momento, con Darmian e Acerbi titolari ee Barella completamente ... "Nel 2023, abbiamo giocato 4 volte in 10 giorni, con 3 vittorie e il pareggio di Monza", laresta ... Calhanoglu e la frase contro il Milan che fa infuriare i tifosi Chissà se Simone Inzaghi pensa davvero che finora il bilancio stagionale dell'Inter sia positivo. Perché: 6 punti in meno dell'anno scorso e 10 punti di distacco dal Napoli sembrerebbero dimostrare l' ...Le probabili formazioni di Inter-Hellas Verona: Calhanoglu potrebbe partire titolare rassicurando Simone Inzaghi ...