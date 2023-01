Calhanoglu | “È il karma | 3-0 e a casa Li abbiamo mangiati” Video

Goal.com

Hakansi è tolto dalle scarpe i sassolini che aveva dallo scorso maggio, quando il Milan aveva ... Iltorna...".Dopo la vittoria nel derby, che vale la Supercoppa italiana, Hakansi toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il centrocampista turco è euforico: "E' stata ... ma iltorna sempre. Oggi ... Lo sfogo di Calhanoglu al termine di Milan-Inter: "Il karma torna... 3 ... Mercoledì 18 gennaio 2023, nel post-partita della Supercoppa Italiana, il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha dichiarato nel corso di ‘Supercoppa Live’ in diretta su Canale 5: “E’ una vittor ...SUPERCOPPA ITALIANA - Affrontare una ex squadra può sempre avere risvolti particolari. Chi rivive emozioni intense, chi invece trova ancora più motivazioni per ...