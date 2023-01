Calendario Formula 1 | tutti gli appuntamenti del 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In attesa di conoscere le nuove livree e forze delle vetture del paddock, la1 ha ufficializzato ildella nuova stagione svelando tutte le tappe che comporranno il Mondiale che vedrà al comando delle operazioni, ancora, la Red Bull di Max Verstappen. Si comincerà in Bahrain il 5 marzo per concludere le ostilità ad Abu Dhabi il 26 novembre. Imola e Monza saranno gliche si svolgeranno all’interno dei nostri confini nazionali.1: la situazione generale (e ufficiale) per il1 2022 (Credit foto – pagina Facebook F1)Il Gran Premio della Cina, in programma inizialmente per il 16 aprile, non verrà disputato per colpa delle restrizioni del Covid-19 che sono tornate stringenti nel Paese ...