(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo la disputa di Napoli-Cremonese, con l’eliminazione dei partenopei per mano dei lombardi, e il match di Superfra Milan e Inter, vinto nettamente dai nerazzurri, la2022-è pronta a tornare in scenacon la parte conclusiva delrelativo agli ottavi di finale. In questo giovedì 19saranno 3 le partite in agenda: Atalanta-Spezia, alle ore 15, Lazio-Bologna, alle ore 18, e Juventus-Monza, alle ore 21. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte le partite della2022-di calcio, relativamente a giovedì 19. Gli incontri ...

... capitali italiane della cultura, hanno in programma un fittodi iniziative funzionali ... Nantes, Nizza, Saint - Etienne, Saint - Denis e Tolosa) si preparano a ospitare la decimadel ...Serie A 2022/203 ildell'Inter . Settima Supercoppa per l'Inter, raggiunto il Milan. ...precede di 9 lunghezze ma anche per una condizione di forma scadente dei reduci dalladel ... Calendario Coppa Italia 2023 oggi: orari 19 gennaio, chi gioca, programma, tv in chiaro, streaming 35esima Supercoppa Italiana Milan-Inter 0-3: top e flop. Molto bene Dzeko, Bastoni e Barella che trascinano i nerazzurri. Male i rossoneri: Messias e Diaz disastrosi, si salva solo Leao.SUPERCOPPA - Le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi per il derby di Riad che mette in palio il primo titolo della stagione.