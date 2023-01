Calendario Australian Open 2023 oggi | orari 19 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in campo

(Di giovedì 19 gennaio 2023), giovedì 19, quarta giornata degli. Giorno di secondo turno per i tabellone maschili e femminili e incontri interessanti nei quali lo spettacolo, di sicuro, non mancherà. In casa Italia, saranno due tenniste a rappresentare il Bel Paese a livello di singolare, ovvero Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini, con l’obiettivo di approdare al terzo round. La marchigiana disputerà il secondo match contro la slovacca Anna Karolína Schmiedlová, impostasi nel primo turno contro Martina Trevisan. Dopo un brillante esordio contro una Anastasia Pavlyuchenkova lontana dalla miglior condizione, Giorgi è attesa a una riconferma contro la slovacca e non si prevede una partita facile. Discorso un po’ diverso per Stefanini che vorrà godersi quel che viene nella sua prima volta in un secondo ...

OA Sport

... permettendo lo svolgimento di tutti i match in. Il programma si è quindi allineato a metà percorso del secondo turno tanto nel tabellone maschile, quanto in quello femminile....... e adesso al secondo è arrivata la sconfitta per mano di McDonald: Rafa Nadal lascia l'... Vediamo com'è l'infortunio e poi vediamo come riuscirò a seguire il. Il tabellone maschile ... Calendario Australian Open 2023 oggi: orari 18 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in campo Oggi, giovedì 19 gennaio, quarta giornata degli Australian Open 2023. Giorno di secondo turno per i tabellone maschili e femminili e incontri interessanti nei quali lo spettacolo, di sicuro, non manch ...AUSTRALIAN OPEN - Il quarto giorno di gare dell'Happy Slam chiude il secondo turno del tabellone maschile e femminile. Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini prover ...