Calciomercato Roma | anche Leicester e Dortmund su Zaniolo

(Di giovedì 19 gennaio 2023), continuano ad aumentare le pretendenti per Nicolò: le ultime in ordine cronologicoe BorussiaNicolòpronto a diventare un protagonista di questa e della prossima finestra di mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sull’attaccante della– oltre a Milan e Juve in Italia, e West Ham, Tottenham, Arsenal e Newcastle in Premier – le ultime squadre che si candidano sono ile il Borussia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Alessandro Ventre (Juventus), Francesco Verde (Juventus); Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Andrea Bonanomi (Atalanta), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Mattia Mannini (), Leonardo ...- Siamo nel vivo delinvernale , che in Italia si è aperto il 2 gennaio e si chiuderà il 31 alle ore 20. È l'occasione per molti club di riparare e rafforzare le rose, provando a ...In particolare, Unicusano avrebbe svolto attività commerciali in misura prevalente rispetto all'attività istituzionale, investendo circa l'80% del proprio ...(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Per il secondo anno consecutivo il Manchester City è prima per ricavi tra le squadre di calcio (731 milioni di euro totali), seguito da Real Madrid (714 milioni) ...