Calciomercato Napoli | nome nuovo per l’attacco | lo segue Giuntoli!

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ilinvernale è ormai entrato nel vivo, tutte le società stanno cercando di operare nel migliore dei modi per questa seconda decisiva parte di stagione. Una delle squadre più attive in tal senso, è proprio ildel direttore sportivo Cristiano Giuntoli il quale, ha messo già a segno il colpo Bereszy?ski ed è pronto, stando alle ultime di mercato, a concretizzare lo scambio con la Fiorentina: Sirigu in maglia viola, Gollini in maglia azzurra. Bereszynski(Getty Images) Tuttavia, questa sessione di mercato è importante anche per gettare le basi per l’imminente futuro: infatti, i partenopei monitorano diverse situazioni cercando di cogliere la giusta opportunità. Ilguarda al futuro: i nomi sul taccuino di Giuntoli Ilpiù caldo è quello del ...

CalcioNapoli24

.it seguirà in tempo reale Juventus - Monza, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia in programma alle 21Caratterizzato anche dalla clamorosa eliminazione di Milan e, il programma ...I bianconeri debuttano nella competizione con l'obiettivo di voltae pagina dopo la brutta sconfitta in campionato contro ilche ha spinto la squadra di Allegri giù a - 10 dagli azzurri. Il ... Spunta la 'Carta Ronaldo' che inguaia la Juventus: c'è la firma di Paratici | FOTO Il grande assente della partita con la Cremonese, in Coppia Italia, Kvicha Kvaratskhelia è pronto a rientrale per il derby campano con la Salernitana.La Lazio strappa il pass per i quarti di finale della Coppa Italia, negli ottavi vittoria 1-0 sul Bologna. All’Olimpico decisiva la rete nel primo tempo di Felipe Anderson, viziata da un errore del di ...