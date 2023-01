Calciomercato Napoli | le ultime notizie in casa azzurra

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La SSCè al lavoro per rinforzare la rosa durante la finestra di gennaio di. Il club partenopeo, dopo lo scambio con la Sampdoria di Alessandro Zanoli e Bereszynski, potrebbe presto chiudere una seconda operazione diche potrebbe ulteriormente alzare il livello tecnico della rosa. Stavolta, l operazione vede coinvolto il portiere Salvatore Sirigu. Ancora non impiegato in gare ufficiali dal Calcio, il trentaseienne portiere di Nuoro, non ha nascosto la voglia di minutaggio che, però, in azzurro non gli è affatto garantito. Davanti nelle gerarchie, infatti, c’è Alex Meret, portiere sul quale la società ha puntato non poco. Per questo motivo, non è da escludere che Sirigu possa dire addio alla maglia. L’ex portiere del Genoa e del Paris Saint-Germain ...