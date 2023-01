Calciomercato Milan – Rinnovo Leao | appuntamento in agenda | le news

MilanLive.it

1 L'Inter è atterrata questa mattina a Malpensa, di rientro da Riyad, dove ieri ha battuto ilconquistando la Supercoppa italiana. Ad aprire il gruppo, il numero uno nerazzurro Steven Zhang con in braccio il trofeo, il quarto della sua presidenza. Non è nemmeno mancata la musica a tutto ...Purtroppo a ciò bisogna aggiungere il fatto che il Mondiale ha restituito aldue giocatori come Theo e Giroud , non solo demoralizzati per la finale persa, ma logori da un mese trascorso al ... Calciomercato Milan, la Sampdoria li vuole entrambi: trattativa in corso Comunque si voglia commentare la sconfitta di Super Coppa contro l'Inter, appare fin troppo evidente che questo Milan non ha nulla a che vedere con quello ammirato lo scorso anno. I motivi sono ...Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Olivier Giroud è felice al Milan e il feeling positivo è reciproco in quanto i rossoneri sono molto contenti delle prestazioni dell’attaccante francese. C ...