Calciomercato | la chiusura il 30 e 31 gennaio presso l’Hotel Sheraton di Milano

Tuttosport

C'è voluto l'ok dell'Atalanta (essendo Gollini di proprietà della Dea) e adesso si va verso ladell'affare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i due portieri si ...La società in vantaggio è il Dortmund, ma senzatutto può succedere. L'Inter può sperare, ma non solo i nerazzurri.Inter, Simeone si prende BensebainiSul calciatore, infatti, ... Calciomercato 2022/2023, a Milano la chiusura ufficiale: 48 ore decisive Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, organizza nei giorni lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 la tradizionale fase finale della sessione invern ...Non c’è ancora l’ufficialità ma la lunga avventura di Yann Sommer al Borussia Mönchengladbach si concluderà proprio in questa finestra di calciomercato ... È prevista nelle prossime ore la chiusura ...