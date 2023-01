Calciomercato Juve | clamorosa indiscrezione su Zidane

Juventus News 24

IL PASSAGGIO ALLA- 'Ho sempre sognato, dopo il Santos, di giocare in una grande d'Europa. E l'ho realizzato. La differenza è la cultura tattica, devi stare concentrato in fase difensiva. Il ...Ci saranno oppure non qualche colpo dia gennaio in casa Juventus I tifosi attendono risposte in tempi brevi. I giorni passano ma di volti nuovi in casa bianconera non se ne vedono. Del resto Massimiliano Allegri è stato ... Calciomercato Juve: Cuadrado apre alla soluzione esotica Deloitte ha stilato la classifica 2021-'22: il club di Manchester comanda con 731 milioni, undici delle prime venti sono inglesi, Juve a quota 401 milioni (è undicesima), Inter quattordicesima, il Mil ...Comincia la nuova era Juve. Escono di scena Andrea Agnelli, presidente e Pavel Nedved, vicepresidente, alla guida della società bianconera per quasi tredici anni. Il vecchio management passa le redini ...