Calciomercato Fiorentina | Brekalo a un passo | ore decisive

MilanLive.it

Commenta per primo Lanon venderà Nicolas Gonzalez , almeno questa è la linea che, ad oggi, Rocco Commisso ha tracciato. Nonostante questo, però, il club viola non è fermo sul mercato e sul reparto degli esterni ...... prossimo innesto della Cremonese in questoinvernale. La formula di arrivo è quella del prestito secco fino al termie della stagione dalla. Nel corso di questa prima parte ... Calciomercato Milan, addio clamoroso: ritorno alla Fiorentina Riad, 18 gen. - (Adnkronos) - L'Inter succede a se stessa e si conferma vincitrice della Supercoppa Italiana. A 12 mesi dalla vittoria ai tempi supplementari contro la Juventus i ...Calciomercato Sampdoria: pochissime probabilità di arrivare a Terzic. Il terzino rinnova e resta alla Fiorentina Si riducono al lumicino le speranze per la Sampdoria di arrivare ad Aleksa Terzic. Il t ...