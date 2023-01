Calciomercato Cagliari | le alternative a Nainggolan per il centrocampo

(Di giovedì 19 gennaio 2023), non solo: tutti i nomi dei rossoblu per iloltre aIlè alla ricerca di un nuovo centrocampista. Uno dei nomi più caldi sondati dai rossoblù in questoè sicuramente quello di Radja, ma non solo. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la formazione rossoblù valuta altri profili al di fuori del belga (tesserabile a partire dal primo mese di febbraio). I nomi, in particolar modo, sono due: Mattia Valoti del Monza e Martin Hongla dell’Hellas Verona. Considerazione in corso da parte del direttore sportivo Nereo Bonato in attesa del prossimo match di campionato contro il Cittadella di Edoardo Gorini. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

