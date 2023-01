Calciomercato | Adama Traoré verso il Napoli | qual è la strategia di De Laurentiis

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ilcontinua a lavorare a Castel Volturno per continuare a cullare il sogno scudetto. La squadra di Luciano Spalletti dovrà rialzarsi dopo la clamorosa e quantomai inattesa eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. E mentre i calciatori si allenano sotto gli attenti ordini di mister Spalletti, la società non perde il focus sulle potenziali operazioni dida chiudere. Una di queste riguarderebbe l’attacco. Calcionews,può arrivare al posto di Lozano Infatti – si legge sull’edizione odierna de Il Mattino -, anche per ragioni economiche legate al bilancio e al monte stipendi, ladelsarebbe quella di cedere Hirving Lozano (contratto in scadenza nel 2024, ndr) e acquistare al suo posto ...

napolipiu.com

L'eliminazione in Coppa Italia non scalfisce le certezze del Napoli. Brucia perché l'idea era quella di portare a casa il 'double', affidandosi al fascino dell'imprevedibilità per procedere sul terzo ...Napoli suTraorè per l'addio di Lozano Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ... Sportitalia: Il Napoli insiste per Adama Traorè, c’è l’offerta! Il messicano Lozano potrebbe partire ma il Napoli non si farà trovare impreparato perché il ds Giuntoli ha già scelto il suo sostituto ...L'eliminazione dalla Coppa Italia non cambia i piani del club. Se arrivasse l'offerta giusta per Lozano, si andrebbe sull'esterno spagnolo in scadenza col Wolverhampton ...