Calcio | Zaniolo cita un' intervista di CR7 | ' tutto ha una soluzione | nel calcio ci sono ingiustizie'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Il futuro di Nicolòappare in bilico. Il calciatore sembra allontanarsi dalla Roma e nelle ultimissime ore circolano voci di un possibile trasferimento all'estero. Intanto il numero 22 giallorosso, il cui contratto scade nel giugno 2024, ha lanciato sui social un messaggio criptico, condividendo su Instagram un breve stralcio di una vecchiadi Cristiano Ronaldo: "ha una, tranne la morte -diceva l'asso portoghese-.il resto ha una, la vita è bella. Cicose cheingiuste, non solo nel. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente cicose che fanno male...".

La Gazzetta dello Sport

E adesso cosa succederàe la Roma stanno lavorando ad una soluzione condivisa, che possa possibilmente portare alla cessione del giocatore entro il 31 gennaio. Non sarà facile, ma se dovesse andare in porto sarebbe ...E' scoppiato il caso -in casa Roma. Sempre più insistenti le voci di un suo possibile addio già a gennaio: i club inglesi stanno uscendo allo scoperto e se arrivasse un'offerta sui 25 - 30 milioni il club ... Lo strappo di Zaniolo: vuole andare via subito, la Roma lo valuta 35-40 milioni Adnkronos) – Il futuro di Nicolò Zaniolo appare in bilico ... Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male Naturalmente ci sono ...non solo nel calcio. Che puoi farci Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male Naturalmente ci sono cose che fanno male...". E' un estratto di una video intervista di Cristiano Ronaldo condivisa ...