Calcio | Serie A | Marinelli arbitra Juve-Atalanta e Di Bello Lazio-Milan

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Livioè l'arbitro designato perntus-, big match della 19/a giornata diA, in programma domenica 22 gennaio all'Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45. Marco Didirigerà invece, in programma martedì 24 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Tuttosport

... ci concentriamo sulle clausole rescissorie , sempre più numerose e alte nelmoderno. Ma ... in assenza di accordo al riguardo, la competenza giurisdizionale sarà fissata secondo unadi ...A - 19GIORNATA - 22/01 Verona - Lecce (21/01, ore 15) arbitro: La Penna di Roma Salernitana - Napoli (21/01, ore 18) arbitro: Chiffi di Padova Fiorentina - Torino (21/01, ore 20.45) arbitro: ... Juventus-Monza, la probabile formazione di Allegri INTERVISTA - Il responsabile della Scuola calcio: “Società all’avanguardia, presidente sempre presente, struttura sportiva e istruttori di primo ...Puoi vedere Monza-Sassuolo, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Qui trovi il link per la diretta del match.