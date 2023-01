Calcio | Seconda categoria | che ritorno per la capolista Ardor Bollate

(Di giovedì 19 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo oltre tre settimane di sosta per le Festività natalizie anche laritorna in campo domenica 22 gennaio e nel raggruppamento Q di Milano ecco subito protagonista l’: che, avendo chiuso da sola in vetta, avrà tutti gli occhi puntati da parte delle rivali. Soprattutto se la rivale subito si chiama Palauno, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

La Nuova Calabria

GRANDI FIRME - Da manuale dell'azione del gol del vantaggio segnato da Dimarco su assist ... Lastella poteva già essere sulle maglia dei nerazzurri. Peccato. Tutta la Serie A TIM è ...La carta di Ronaldo è agli atti. La guardia di finanza l'ha trovata nello studio dell'avvocato Federico Restano (a Torino) il 23 marzo 2022, nel corso dellaperquisizione effettuata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai sostituti Mario Bendoni e Ciro Santoriello. Debito Il documento che "teoricamente non deve esistere" - queste le ... Calcio Seconda categoria, decima giornata: risultati, marcatori e ... (ANSA) - MILANO, 19 GEN - Per il secondo anno consecutivo il Manchester City è prima per ricavi tra le squadre di calcio (731 milioni di euro totali), seguito da Real Madrid (714 milioni) ...Uno, due, tre, alza(la)! L'Inter stravince il derby col Milan e porta a casa la Supercoppa italiana, bissando il successo dell'anno scorso contro la Juve. Il trionfo di Riad in Arabia Saudita ricorda ...