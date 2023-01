Agenzia ANSA

... "non abbassare la guardia e attraverso lo straordinario veicolo comunicativo che è il...gara indosseranno al polso un nastro rosso mentre sui led bordocampo apparirà la scritta No alla...... il direttore sportivo del Pomezia1957 per istigazione a delinquere avendo incitato più volte allacon gesti offensivi contro i tifosi del Cassino1927, causa scatenante della ... Calcio: 'no a violenza sulle donne', la serie B in campo - Calcio (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che la Lega Serie B porta avanti sui campi grazie ...Non si ferma la campagna di sensibilizzazione, nuova iniziativa nel fine settimana: l'odioso crimine va sradicato.