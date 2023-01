Calcio | l’Osl Garbagnate tenta subito di “ammazzare” il campionato

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 19 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Neanche il tempo di rientrare in campo dopo la pausa natalizia che domenica, 22 gennaio, la capolista Osltenterà di “” ildidi Prima categoria. Nel girone N, la corazzata di mister Gianluca Colino ha 36 punti in classifica, 6 in più delle due più dirette rivali come l’Accademia e il Canegrate. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.