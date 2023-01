Calcio | i club più redditizi sono in Premier League Italiane fuori dalla top ten

Il Sole 24 ORE

Nella stagione 2021/22, i primi 20 club per ricavi nel calcio mondiale hanno generato un fatturato totale di 9,2 miliardi di euro, in aumento del 13% rispetto all'anno precedente, grazie al ritorno degli spettatori negli stadi. Per il secondo anno consecutivo il Manchester City è prima per ricavi tra le squadre di calcio (731 milioni di euro totali), seguito da Real Madrid (714 milioni) e Liverpool (702), con i club della Premier League che rappresentano più della metà della Top 20. Lo afferma il rapporto dello studio Deloitte. L'analisi sui ricavi delle squadre mostra che la Serie A fatica: Juventus all'undicesimo posto, poi Inter e Milan.